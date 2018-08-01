Мособлсуд приступает к оглашению приговора по делу банды GTA.

На скамье подсудимых пятеро обвиняемых в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах. Как

сообщила ИФ пресс-секретарь суда Наталья Осипова, в связи с большим объемом дела, оглашение приговора займет до 6 дней. Гособвинение попросило для четверых подсудимых пожизненного лишения свободы и 25 лет колонии строгого режима для пятого. Адвокаты настаивают на более мягком наказании.