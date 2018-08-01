РЖД с сегодняшнего дня начнет использовать местное время в объявлениях о прибытии и отправлении поездов.
До этого в расписании поездов дальнего следования использовалось московское время. Теперь эта информация будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах по местному времени. В мае этого года аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда РЖД.
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