Компания «Дифенс дистрибьютед» приостановила загрузку в интернет чертежей для создания оружия в  3D.

Как передает Си-эн-эн, такое решение принял основатель компании Коди Уилсон. Он намерен ознакомиться с постановлением судьи Западного округа штата Вашингтон Роберта Лэсника, который временно заблокировал размещение в интернете упомянутых схем. Ранее генпрокуратуры восьми американских штатов подали иск против администрации Трампа с целью принудить ее пресечь оборот материалов, пригодных для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров.