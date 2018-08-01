Самолет Embraer, разбившийся в  мексиканском аэропорту Дуранго, эксплуатировался 10 лет.

Он принадлежал авиакомпании «Аэромехико» и несколько раз менял владельцев. На борту самолета находился 101 человек: 97 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным властей, никто не погиб, десятки человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии. Воздушное судно выполняло рейс из Дуранго в столицу страны Мехико. Согласно предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия.