Убийство российских журналистов в ЦАР произошло в безопасном районе.
Об этом, как передает РИА, заявил старший исследователь по Африке Human Rights Watch Льюис Мадж. По его словам, бандитизм со смертельным исходом широко распространен в ЦАР, но этот случай является странным, поскольку произошел там, где вооруженные группировки малоактивны. Мадж отметил, что правозащитники часто ездят по этой дороге с «минимальными мерами безопасности».
Комментарии3
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yralez 01 августа 2018 | 04:51
Как и предполагалось, пригожинские бандиты, их дело.
nepeanois 01 августа 2018 | 05:05
идеальное убийство. заманить в дикую страну, где уполно твоих наемников и убить из засады. шансы, что кто-то сможет это раскрыть равны нулю, разве что лично трамп распорядится спутниковые снимки опубликовать. а это не было сделано даже для расследования сбитого боинга, что им там какой-то русский журналист
zurich_106 01 августа 2018 | 05:14
и здесь заказали