Убийство российских журналистов в  ЦАР произошло в безопасном районе.

Об этом, как передает РИА, заявил старший исследователь по Африке Human Rights Watch Льюис Мадж. По его словам, бандитизм со смертельным исходом широко распространен в ЦАР, но этот случай является странным, поскольку произошел там, где вооруженные группировки малоактивны. Мадж отметил, что правозащитники часто ездят по этой дороге с «минимальными мерами безопасности».