Погибшие в ЦАР российские журналисты планировали посетить базу, где могут находиться наемники из ЧВК Вагнера.

Об этом Дождю рассказала замглавного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасия Горшкова. По ее словам, в столицу ЦАР Банги Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в субботу и на следующий день отправились в Беренго, но без аккредитации минобороны ЦАР на базу их не пустили. Переписав данные журналистов, им сказали что аккредитации будут готовы через пять дней. Накануне журналисты должны были встретиться с фиксером — консультантом, помогающим в организации съемок из миссии ООН. С собой у журналистов было около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. Они должны были выйти на связь вечером во вторник.