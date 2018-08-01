Аэропорт мексиканского города Дуранго временно закрыт .
Там после взлета разбился самолет авиакомпании «Аэромехико». На борту находился 101 человек: 97 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным властей, никто не погиб, десятки человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии. Воздушное судно выполняло рейс из Дуранго в Мехико. По
предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия.
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