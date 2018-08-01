Поспешная кремация британки Дон Стерджес исключает возможность дальнейших следственных действий.
Об этом ТАСС сообщил источник в российском посольстве в Лондоне. По его словам, британские власти уничтожают важные вещественные доказательства. Британская полиция утверждает, что женщина стала жертвой воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок», а к отравлению причастна Россия. Российская сторона категорически отвергает эти обвинения и настаивает на допуске к расследованию.
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