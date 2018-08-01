Минфин США продлил срок завершения операций с долговыми инструментами и акциями компаний Олега Дерипаски.

Завершение действующих контрактов «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» продлено до 23 октября. Все эти компании находятся под американскими санкциями. Изначально минфин дал месяц на продажу акций и долговых инструментов и два месяца на завершение действующих контрактов. Однако позднее эти сроки были продлены, а глава минфина Стивен Мнучин заявил, что ведомство рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с «Русала».