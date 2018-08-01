Михаил Ходорковский пообещал «приложить усилия к установлению виновных» в убийстве в ЦАР российских журналистов.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко совместно с «Центром управления расследованиями», который основал Ходорковский, собирались снять в ЦАР фильм про российских наемников из ЧВК Вагнера. В июне появилась информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны. В марте российский МИД сообщал, что Россия оказывает властям страны безвозмездную военно-техническую помощь и отправляет туда инструкторов для подготовки военнослужащих.