Михаил Ходорковский пообещал «приложить усилия к установлению виновных» в убийстве в ЦАР российских журналистов.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко совместно с «Центром управления расследованиями», который основал Ходорковский, собирались снять в ЦАР фильм про российских наемников из ЧВК Вагнера. В июне появилась информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны. В марте российский МИД сообщал, что Россия оказывает властям страны безвозмездную военно-техническую помощь и отправляет туда инструкторов для подготовки военнослужащих.
Комментарии1
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prof57 01 августа 2018 | 03:37
По делам и по дружбе им и награда. Ходорковский был и остался убийцей. Журналистов он туда послал на смерть ради организации провокаций.....