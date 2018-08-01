Телеканал RT платил британским депутатам за появление в своих программах.
По сведениям Transparency International, с 2014 года не менее 12-ти депутатов получили за это 94 тысячи фунтов стерлингов. При этом «Трансперенси» не включала в перечень двух бывших парламентариев, ведущих собственное телешоу на RT. Об участии членов парламента в эфире телеканала за деньги ранее писала Guardin.
Комментарии1
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niknik 01 августа 2018 | 02:34
Подонки платят подонкам - как тут ещё такое прокомментируешь? ((