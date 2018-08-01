Защищать самую младшую фигурантку дела «Нового величия» — Анну Павликову — согласился адвокат Генри Резник.
Руководитель Центра содействия международной защите Каринна Москаленко будет представлять интересы другой фигурантки дела Марии Дубовик. Как передает «ОВД-Инфо», адвокаты Максим Пашков и Татьяна Окушко продолжат защищать Дубовик.
Комментарии1
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busybackson 01 августа 2018 | 03:10
Ну, круто, чё… Мусора уже, небось, решают, кого-нибудь сливать или быковать до последнего...
busybackson 01 августа 2018 | 03:10
Ну, круто, чё… Мусора уже, небось, решают, кого-нибудь сливать или быковать до последнего...