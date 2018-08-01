Защищать самую младшую фигурантку дела «Нового величия» — Анну Павликову — согласился адвокат Генри Резник.

Руководитель Центра содействия международной защите Каринна Москаленко будет представлять интересы другой фигурантки дела Марии Дубовик. Как передает «ОВД-Инфо», адвокаты Максим Пашков и Татьяна Окушко продолжат защищать Дубовик.