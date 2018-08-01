Суд в Москве рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении ареста братьям Магомедовым
. Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
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. Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
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