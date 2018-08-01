Участников группы Pussy Riot выпустили из ОВД «Лужники».
Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву, Веронику Никульшину и Петра Верзилова арестовали на 15 суток после акции на финале ЧМ по футболу и на выходе из спецприемника снова задержали. На них составили протоколы о проведении несанкционированной акции и неповиновение полиции. Накануне суд вернул материалы дела в полицию для исправления недочетов, а задержанных вновь отвезли в ОВД.
Комментарии2
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sergeypuskino 01 августа 2018 | 02:33
кто такие?
alex_zen 01 августа 2018 | 03:04
Новая паства Петра! Интересно, а те, с курочкой, под каким брендом теперь зажигают.