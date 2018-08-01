Участников группы Pussy Riot выпустили из ОВД «Лужники».

Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву, Веронику Никульшину и Петра Верзилова арестовали на 15 суток после акции на финале ЧМ по футболу и на выходе из спецприемника снова задержали. На них составили протоколы о проведении несанкционированной акции и неповиновение полиции. Накануне суд вернул материалы дела в полицию для исправления недочетов, а задержанных вновь отвезли в ОВД.