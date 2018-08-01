Погибших в ЦАР членов съемочной группы из России могли перепутать с военными и убить из мести.

О такой версии пишет центральноафриканское издание «Корбе Ньюз». Оно утверждает, что российские военные ранее убили жителя города Дамара. После этого местные жители потребовали от дислоцированных в городе военных его покинуть. Идет ли речь об официальных российских военнослужащих или о наемниках из России, не уточняется. По другой версии «Корбе Ньюз», убийство могли совершить сами военные.

О гибели в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно накануне. Они снимали фильм о ЧВК «Вагнер», наемниках, которые, по данным СМИ, воевали на востоке Украины, потом в Сирии, а недавно прибыли в Центральноафриканскую республику.