Погибших в ЦАР членов съемочной группы из России могли перепутать с военными и убить из мести.
О такой версии пишет центральноафриканское издание «Корбе Ньюз». Оно утверждает, что российские военные ранее убили жителя города Дамара. После этого местные жители потребовали от дислоцированных в городе военных его покинуть. Идет ли речь об официальных российских военнослужащих или о наемниках из России, не уточняется. По другой версии «Корбе Ньюз», убийство могли совершить сами военные.
О гибели в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно накануне. Они снимали фильм о ЧВК «Вагнер», наемниках, которые, по данным СМИ, воевали на востоке Украины, потом в Сирии, а недавно прибыли в Центральноафриканскую республику.
Комментарии3
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popyas 01 августа 2018 | 02:38
Они, наверное были одеты как Пореченков на Домбасе, в бронежэлеты и крупноколибрные пулемёты в руках.
popyas 01 августа 2018 | 02:46
Класс! росийского журналюгу можно перепутать с балериной!!!
s011ma 01 августа 2018 | 03:08
Тут даже к бабке ходить не надо. Чьи-то уши явно торчат за убийством. И вся Россия наплачется, когда эти наемники на Родину вернутся.