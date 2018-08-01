Редакция российского Forbes попросила американских издателей не утверждать главным редактором Андрея Золотова.

Коллектив также просит вмешаться в их конфликт с владельцем издания Александром Федотовым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо редакции, которое подписали 29 человек. Авторы утверждают, что Федотов пытается уничтожить редакционную независимость журнала. По их словам, владелец самостоятельно убрал из выпуска статью о братьях Магомедовых и менее чем за месяц дважды поменял главных редакторов журнала.