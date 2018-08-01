Евгений Макаров и еще пятеро осужденных продолжают голодовку в ярославской колонии №8.

Об этом, как сообщает фонд «Общественный вердикт», сам Макаров рассказал адвокату Якову Ионцеву. В свою очередь, другой защитник Макарова Ирина Бирюкова сообщила, что Ионцев посетил подзащитного в колонии уже после того, как там побывал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, заявивший о прекращении голодовки, объявленной в знак протеста против плохих условий содержания.