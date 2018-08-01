Работающие пенсионеры сегодня начнут получать пенсию в повышенном размере.
Речь идет о тех пенсионерах, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году. Как сообщает пресс-служба ПФР, максимальная прибавка составит 235 рублей. Ее размер рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы.
Комментарии3
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tks 01 августа 2018 | 01:19
Пенсионная Пирамида. Или ПенсПир (ПП) имени лидера народца рассеянского Владимира Владимировича Путэна.
salut__521 01 августа 2018 | 01:28
Повышенная? На 235 руб? Это на рыло или на всех?..
bradis 01 августа 2018 | 02:01
salut__521: Неуместный юмор. Это же почти 8 рублей в день!