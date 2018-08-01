Работающие пенсионеры сегодня начнут получать пенсию в повышенном размере.

Речь идет о тех пенсионерах, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году. Как сообщает пресс-служба ПФР, максимальная прибавка составит 235 рублей. Ее размер рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы.