Самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Дуранго.
Местные СМИ сообщают, что на борту находилось около 100 человек. Власти уточняют информацию о погибших.
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Местные СМИ сообщают, что на борту находилось около 100 человек. Власти уточняют информацию о погибших.
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