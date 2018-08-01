В Дании сегодня вступает в силу закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах
Теперь в стране нельзя носить не только паранджу и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо.
За нарушение закона, одобренного датским парламентом в конце мая, предусмотрены довольно жесткие санкции. В первый раз придется заплатить штраф в 135 евро. Эта сумма серьезно возрастет, начиная с четвертого нарушения – тогда придется выложить уже до 1350 евро, передает Deutsche Welle.
При этом в Минюсте Дании объясняют, что никого не будут принуждать немедленно снять паранджу или никаб прямо на улице. После составления протокола нарушителя лишь попросят вернуться домой. При принятии закона в правительстве страны подчеркнули, что запрет не направлен против какой-либо религии. На улицах по-прежнему можно будет носить хиджабы и другую одежду, не скрывающую лицо. Закон в том числе осудила организация Amnesty International, заявившая, что речь идет о нарушении свободы вероисповедания.
Похожие законы ранее были приняты в других европейских странах, включая Францию, Австрию, Бельгию, Болгарию и Нидерланды.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 00:13
Посмотрим, чем закончится попытка европейцев заставить исламистских тёток выглядеть по-человечески!
paulik69 01 августа 2018 | 00:32
mikhail_spb_: ничем. Этих никакой закон людьми не сделает.
vpu2011 01 августа 2018 | 00:29
но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо
- ну, т.е, не могли они сказать:"этот закон против муслимов" - потому что это неравноправие, а неравноправие выглядит плохо в глазах международных организаций.
Т.е., этот закон - очередной из "законов лицемерия", когда все знают зачем он, но в слух сказать боятся.
Ислам - вражеская идеология. Пока это не будет узаконено, будут такие законы лицемерия, из-за которых проще превратить страну в 1984, чем сказать правду.