Участники Pussy Riot ночь проведут в отделении полиции
Это сообщил в «Твиттере» активист Петр Верзилов.
Молодых людей накануне доставили в суд, но он Суд вернул в полицию административные протоколы для устранения недостатков, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. По словам адвоката Николая Васильева, задержанных Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову, Веронику Никольшину и Петра Верзилова не отпустили и повезли обратно в отдел полиции.
Три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финала Чемпионата мира в Лужниках. Целью акции было освободить всех политзаключенных. Им дали по 15 суток административного ареста, а после выхода из спецприемника вновь задержали и теперь пытаются обвинить в проведении несанкционированной акции и в неповиновении полиции.
Комментарии6
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patrikk_1 01 августа 2018 | 00:11
Дмитрий Муратов сказал «Эху Москвы», что не верит в эту версию, поскольку Джемаль обладал большим опытом работы в горячих точках...
Дмитрий Муратов ещё сказал, что друзья журналистов знали их геолокацию? Миша Ходорковский тоже знал?
mikhail_spb_ 01 августа 2018 | 00:15
Странно, но в Твиттере говорят, что их всех отпустили из ментовки.
nestor199 01 августа 2018 | 00:20
mikhail_spb_: Вы кому больше верите? Твитттеру ил Эху?
salut__521 01 августа 2018 | 00:19
Неудивительно. Опасные маньячные преступники...
tks 01 августа 2018 | 00:33
salut__521: Нет!
Они Суперопасные! Суперманьячные! Суперпреступники!
Особенно девчонки! Просто Королевы Правонарушения!
tks 01 августа 2018 | 00:30
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.