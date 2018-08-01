Участники Pussy Riot ночь проведут в отделении полиции

Это сообщил в «Твиттере» активист Петр Верзилов.

Молодых людей накануне доставили в суд, но он Суд вернул в полицию административные протоколы для устранения недостатков, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. По словам адвоката Николая Васильева, задержанных Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову, Веронику Никольшину и Петра Верзилова не отпустили и повезли обратно в отдел полиции.

Три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финала Чемпионата мира в Лужниках. Целью акции было освободить всех политзаключенных. Им дали по 15 суток административного ареста, а после выхода из спецприемника вновь задержали и теперь пытаются обвинить в проведении несанкционированной акции и в неповиновении полиции.