Суд в Чечне сегодня продолжит рассмотрение дела правозащитника Оюба Титиева

Главу чеченского отделения «Мемориала» обвиняют в хранении крупной партии наркотиков.

Титиева задержали в январе этого года. По данным следствия, наркотики – а именно 180 граммов марихуаны — были обнаружены в машине правозащитника. Сам глава чеченского «Мемориала» уверяет, что запрещенные вещества ему подбросили, и настаивает на своей невиновности. Кроме того, Титиев утверждает, что его задерживали дважды, поскольку в первый раз наркотики были найдены без понятых. На предыдущих заседаниях по делу правозащитника суд допросил более десятка полицейских Курчаевского РОВД, куда его привезли после задержания. Все из них сообщили, что не видели Титиева и не задерживали его. При этом у части свидетелей показания в суде разнились со словами, сказанными на предварительном следствии. Например, если в одном случае они говорили, что не знакомы с правозащитником, то в другом, напротив, утверждали, что видели его и даже с ним здоровались. Одного же из полицейских уже сам Титиев назвал родственником, но тот также сказал, что не знает главу чеченского «Мемориала».

Защита добивалась переноса дела Титиева в другой регион, опасаясь давления со стороны руководства Чечни, однако Верховный суд республики отказал в этом ходатайстве.