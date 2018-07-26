Нападение на Орхана Джемаля и его коллег в Африке могло быть местью за убийство российскими наемниками местного жителя

О такой версии пишет центральноафриканское издание «Корбе Ньюз». Оно утверждает, что вооруженные люди в форме из России ранее убили жителя города Дамара. После этого местные жители потребовали от дислоцированных в городе военных его покинуть. Идет ли речь именно об официальных российских военнослужащих или о наемниках из России, не уточняется. По другой версии «Корбе Ньюз», убийство могли совершить сами наемники.

Были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм о ЧВК «Вагнер», наемниках, которые, по данным СМИ, воевали на востоке Украины, потом в Сирии, а недавно прибыли в Центральноафриканскую республику.

Почти сразу источник «Интерфакса» предположил, что целью убийства было ограбление, но издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал «Эху Москвы», что не верит в эту версию, поскольку Джемаль обладал большим опытом работы в горячих точках.

Вместе с Орханом Джемалем погиб один из авторов фильма «Срок» Александр Расторгуев – он был очень талантливым режиссером, сказал в эфире канала «Дождь» кинодокументалист, глава жюри фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский.

Сайт artdoc.media открыл бесплатный доступ к фильмам Александра Расторгуева.