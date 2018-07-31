Погибших в ЦАР членов съемочной группы из России могли перепутать с военными и убить из мести
О такой версии пишет центральноафриканское издание «Корбе Ньюз». Оно утверждает, что российские военные ранее убили жителя города Дамара. После этого местные жители потребовали от дислоцированных в городе военных его покинуть. Идет ли речь именно об официальных российских военнослужащих или о наемниках из России, не уточняется. По другой версии «Корбе Ньюз», убийство могли совершить сами военные.
Были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм о ЧВК «Вагнер», наемниках, которые, по данным СМИ, воевали на востоке Украины, потом в Сирии, а недавно прибыли в Центральноафриканскую республику.
Комментарии30
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buva53 31 июля 2018 | 23:28
Они снимали фильм о ЧВК в ЦАР...Кто-то верит, что их убили местные? Зачем местным это надо?
patrikk_1 31 июля 2018 | 23:37
Они сотрудничали с «Центром управления расследованиями» Михаила Ходорковского...
Михаил Ходорковский был в курсе их местонахождения? Вот вам и первый подозреваемый.
begly_ 31 июля 2018 | 23:39
И все же, давайте подождем до завтра., Бабченко уже хоронили заживо.
drgonish 31 июля 2018 | 23:43
Ага, уже и Путина в Гаагу заочно отправили.
exoxoexoxo 31 июля 2018 | 23:40
patrikk_1,Удивительно, те кто часто бывают на "Эхо Москвы" , "Дожде". "Новой Газете"... умирают насильственной смертью.
r88w556xl4 31 июля 2018 | 23:44
patrikk_1: Совершенно справедливое предположение. Принести очередную "сакральную жертву" для человека, подобному ему, у кого руки по самую задницу в крови, ничего не стоит.
patrikk_1 31 июля 2018 | 23:52
r88w556xl4:
Может быть что через это дело, выйдут на заказчиков и исполнителей покушения на Скрипалей. Исполнители этих преступлений наверняка разные, но посредники, наверняка одни и те же. Какие-нибудь продажные сотрудники британских спецслужб в отставке, со связями по всему миру. Такие за день в жопу дадут, не то что...
jetsam 31 июля 2018 | 23:38
buva53: а если БЫ они снимали об лунном затмении
- марсиане их пристукнули или лунтики?
больше в ЦАР, конечно, некому стрелять...
и чего там чвк, оон и прочие делают в такой мирной стране?
кузнечиков считают?
nestor199 31 июля 2018 | 23:39
buva53: Местные их могли убить только за то, что они белые. В ЦАР все белые вне закона.
begly_ 31 июля 2018 | 23:42
nestor199:
Может нанести авиа удар возмездия по любой деревне негров?
nestor199 31 июля 2018 | 23:45
begly_: Так наносите. Кто против?
begly_ 31 июля 2018 | 23:52
США голубь мира.
patrikk_1 31 июля 2018 | 23:54
begly_:
Тогда обосрите говном возмездия. Голуби любят срать.
begly_ 31 июля 2018 | 23:56
patrikk_1:
Хороша идейка. Но мы же ни сизые.
nestor199 01 августа 2018 | 00:00
begly_: А белые голуби не какают?
begly_ 01 августа 2018 | 00:04
nestor199:
У белых голубей благородный помет. Благородный помет для белых стран.
balmont 31 июля 2018 | 23:44
buva53: Затем, что местные муслимы убивают местных же христиан там, где встретят. Белый - значит враг.
abborigen 01 августа 2018 | 00:06
balmont: \\\что местные муслимы убивают местных же христиан там, где встретят. Белый - значит враг.\\\ А не наоборот ли?
И почему исламофобы такие тупые? Трудно погуглить и узнать, что в Африке среднестатистический муслим на много светлее среднестатистического христианина?
inga_92_1 31 июля 2018 | 23:33
Лавров с флагом через плечо... пришел
vincenttt 31 июля 2018 | 23:42
Убили очередных членов путинской армии войны, армии грабящей российских старух и детей!... И что?...Они же не голубей мира запускали, а обслуживали параноидальные понты вора и убийцы..
nestor199 31 июля 2018 | 23:48
vincenttt: Так, для справки: Ходорковский их поездку финансировал.
patrikk_1 01 августа 2018 | 00:06
nestor199:
Мозгов-то нет, пустая черепушка. Да ещё и курит чего-то, на сигарету не похоже.
nestor199 01 августа 2018 | 00:17
patrikk_1: Да не курит он, а сосет ................... .
salut__521 31 июля 2018 | 23:49
Вагнеровцы по намёку фюрера и кончили журналистов, иначе и быть не может. Этот подлый наёмный подкремлёвский класс по-другому решать вопросы нерассекречивания своей оккупантской личности просто не умеет.
nestor199 31 июля 2018 | 23:55
salut__521: Присутствие вагнеровцкв в ЦАР является секретом?
neva27 31 июля 2018 | 23:49
Что значит: "По другой версии убийство могли совершить сами военные"? Какие военные? Вагнеровцы?
agamasat 31 июля 2018 | 23:57
СК уже возбудил дело. Сами убьем, сами и расследование проведем, - да, тов. Бастрыкин?
kp6ic 31 июля 2018 | 23:59
вот и наиболее подходящую версию нашли. четко.
vladlenvolkov 31 июля 2018 | 23:59
Какие интересные версии. Эхо Москвы не мелочиться. Выбирай любую какая тебе нравится.
vpu2011 01 августа 2018 | 00:34
Тут самое интересное не навиду.
Легальный статус этих наёмников в росее - уголовники.
Вот и информация к размышлению о том, кому была выгодна смерть журналистов.
И это в лучшем случае. В худшем - руссские наёмники там творят такое, после чего русских убивают и едят при первой возможности.