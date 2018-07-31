Никита Белых, Алексей Улюкаев и Александр Реймер устроились на работу библиотекарями в колониях
Это сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Бывший кировский губернатор отбывает срок в рязанской колонии, экс-глава Минэкономразвития находится в колонии в Тверской области, а бывший глава ФСИН – в Свердловской области.
Комментарии14
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oneoretwo 31 июля 2018 | 23:05
...и там, значится, не хотят "говно месить"...
roman_l Роман Филиппов 31 июля 2018 | 23:05
Это они пародируют Шоушенк и, видимо, сбежать хотят через канализацию, прорубив дырку в стене камеры.
fresh_breeze 31 июля 2018 | 23:29
roman_l:
"Это они пародируют Шоушенк и, видимо, сбежать хотят через канализацию"
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Или сбежать.
Или повеситься, выйдя на волю. В "Шоушенке" библиотекарь именно так и поступил.
mppv 01 августа 2018 | 00:12
fresh_breeze: roman_l:
Это они пародируют Шушенское
mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 23:06
Из этих троих лишь Никита Белых вызывает большое сочувствие.
Желаю ему поскорее выйти на свободу.
deda_cuki_danki 31 июля 2018 | 23:07
Вот непонятно , мне за кого порадоваться , за библиотекарей , за эхо , за то что такую дрянь постят или за хитрожопого беню что во время соскочил с этой помойки
tuman13 31 июля 2018 | 23:11
Очень теплое местечко, Кто-то очень шепнул за этих.
opponent70 01 августа 2018 | 00:09
tuman13: И там коррупция... В рашке это на века!
jamba 31 июля 2018 | 23:21
Надо же, какая ох......я тяга к книгам;))))))))))))))))))))))))))))))))
vilingrad 31 июля 2018 | 23:38
jamba: tuman13: deda_cuki_danki: fresh_breeze: roman_l: oneoretwo:
Местные портяши при случае обязательно возглавят сопротивление, поднимут на зоне бунты, восстанут против беспредела паханов. Особняком станет Патрикккк, подобно своему кумиру из "полета над гнездом...", больной на всю голову лидер недовольных организует побег. Пригожинец придуриваться не станет- не та школа!
asyrj 31 июля 2018 | 23:35
Встали на путь исправления.
drgonish 31 июля 2018 | 23:47
[устроились на работу библиотекарями ]
Прям, как Солженицын.
dubitabam 01 августа 2018 | 00:02
Пристроенных на "непыльные" работы в лагере называют придурками. Вот так же и Солженицын был пристроен, а потом писал фуфло про лагеря, о чем ему в глаза и говорил Варламов, который валил лес...
salut__521 01 августа 2018 | 00:10
Тюремная мода пошла на библиотекарей.
Ха! Представил себе будущую картинку: путин в полосатой робе на гаагской зоне выдаёт под роспись соседу по этажу книжицу под названием «Кегебистские акулы» с подзаголовком: «Биографии кремлёвских миллионеров», где первая фраза очеркнута синим карандашом и гласит: "Все крупные современные состояния в России нажиты самым бесчестным путем".