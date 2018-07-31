Сайт artdoc.media открыл бесплатный доступ к фильмам убитого в ЦАР режиссера Александра Расторгуева
Великим назвал его кинодокументалист, глава жюри фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский. Расторгуев был одним из авторов нашумевшего фильма «Срок».
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Великим назвал его кинодокументалист, глава жюри фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский. Расторгуев был одним из авторов нашумевшего фильма «Срок».
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению его слова о финансировании Эха Москвы По словам Венедиктова, выяснилось, что радиостанция кредитуется Газпром-банком с двузначным процентом, о чем миноритарии, которых главный редактор представлял в совете директоров, ничего не знали…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.