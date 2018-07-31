ООН окажет поддержку властям ЦАР в расследовании убийства российских журналистов

Это сообщили ТАСС в миротворческой миссии. По словам ее представителя, тела россиян нашли рядом с обстрелянной машиной. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали в Центральной Африке фильм о российских наемниках. Они сотрудничали с «Центром управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Бывший глава ЮКОСа пообещал в «Фейсбуке», что приложит усилия, чтобы найти виновных в убийстве.