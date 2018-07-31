В Испании мигрантов стали временно размещать на футбольных полях
Сейчас там в палатках живут больше тысячи человек, — сообщает агентство ЕFЕ. Ранее глава испанского МИДа Жозеп Боррель заявил, что Европе нужна свежая кровь для борьбы со старением населения. Он отметил, что ситуация с миграцией из Африки сейчас не носит массового характера.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 31 июля 2018 | 22:45
..."свежая кровь", угу... спятил, однозначно...
таких гостей пустить в дом легко, а вот выдворить посложнее будет...
своего триппера мало вам стало, на африканский потянуло ?
paulik69 31 июля 2018 | 22:47
В июне Сорос прилетел на встречу с испанским премъером. Сразу после этого испанская полиция получила указание обращаться с нелегалами максимально мягко, А пару недель спустя в Сеуте толпа негров с огнеметами атаковала и прорвала пограничные заграждения, при этом негры пожгли испанских погранцов.
Короче, Сорос после закрытия балканского и ливийского маршрутов открывает испанский маршрут.
prusol 31 июля 2018 | 22:53
А где же их тогда будут "размещать", если "ситуация" приобретёт "характер" массовости?
nata_roo 31 июля 2018 | 23:03
У нас бы размещали - глядишь, вышли бы в полуфинал как минимум.