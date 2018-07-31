80% российских компаний планируют повысить цены из-за роста НДС

10% участников опроса сказали, что возьмут дополнительную нагрузку на себя, чтобы не потерять клиентов. Еще 10% отказались от ответа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное с 26-го июня по 26 июля Институтом Адизеса. В опросе приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний, представляющий крупный российский бизнес.

Закон о повышении НДС с 18-ти до 20% Госдума приняла на прошлой неделе. Он вступит в силу с нового года.