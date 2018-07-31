80% российских компаний планируют повысить цены из-за роста НДС
10% участников опроса сказали, что возьмут дополнительную нагрузку на себя, чтобы не потерять клиентов. Еще 10% отказались от ответа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное с 26-го июня по 26 июля Институтом Адизеса. В опросе приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний, представляющий крупный российский бизнес.
Закон о повышении НДС с 18-ти до 20% Госдума приняла на прошлой неделе. Он вступит в силу с нового года.
Комментарии10
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hz6691 31 июля 2018 | 22:37
Они, что, газет не читают? Никакого повышения не должно быть!
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 22:53
Это хорошо. Экономика оживится.
Правильное решение, нацеленное на подъём деловой активности и рост ВВП.
stalin_vsegda_zhiv 31 июля 2018 | 22:53
//10% участников опроса сказали, что возьмут дополнительную нагрузку на себя, чтобы не потерять клиентов. Еще 10% отказались от ответа.//
Это видимо те, кто сидит исключительно на госзаказах.
pilpelzaken 31 июля 2018 | 22:59
hz6691:
Никакого повышения не должно быть!
И его у нас никогда, особенно - в последние 18 лет не было!
mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 22:39
Любое повышение цен народонаселение примет с радостью.
Ведь денег у всех - куры не клюют.
А так - наполнится бюджет страны и нацдилер на эти деньги сможет ещё более лучше противостоять Западу и агрессивному блоку НАТО, поднимая при этом страну с колен.
sergo_25_26 31 июля 2018 | 22:41
разве это рост 10 проц. Вот еще санкции введут животворящие и все покроется ростом экономики и ростом зарплат. Даешь санкции.
ura_123 31 июля 2018 | 22:42
По моему кто то заврался в конец.
andreyoo 31 июля 2018 | 22:49
80% российских компаний планируют повысить цены из-за роста НДС
10% участников опроса сказали, что возьмут дополнительную нагрузку на себя, чтобы не потерять клиентов
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Это значит, что 80% российских компаний работают с минимальной маржой. А у 10% есть жирок частью которого они готовы поступиться
oneoretwo 31 июля 2018 | 22:50
...и где же это плешивый со своим "кризис нас не коснется" ?
щука что-ли клюет ?
efilika 31 июля 2018 | 22:51
Мне помнится, один блохер писал, что ндс ударит по бизнесу. Глупец. Понятное дело, что и это повышение, и многие другие прокремлевские начинания, типа платон, оплачивают конечные потребители.