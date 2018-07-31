Генри Резник станет адвокатом обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой...

Заслуженный юрист России подтвердил это «Эху Москвы». При этом адвокаты девушки Ольга Карлова и Николай Фомин останутся ее защитниками.

На прошлой неделе Мосгорсуд вновь оставил 18-летнюю Анну Павликову в СИЗО «Матросская тишина», несмотря на то, что, по данным стороны защиты, ее состояние здоровья ухудшилось. Девушку обвиняют в экстремизме. Адвокаты утверждают, что она и другие фигуранты все лишь общались с провокаторами.