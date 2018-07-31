Генри Резник станет адвокатом обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой
Заслуженный юрист России подтвердил это «Эху Москвы». При этом адвокаты девушки Ольга Карлова и Николай Фомин останутся ее защитниками.
На прошлой неделе Мосгорсуд вновь оставил 18-летнюю Анну Павликову в СИЗО «Матросская тишина», несмотря на то, что, по данным стороны защиты, ее состояние здоровья ухудшилось. Девушку обвиняют в экстремизме. Адвокаты утверждают, что она и другие фигуранты все лишь общались с провокаторами.
Комментарии12
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prusol 31 июля 2018 | 22:40
Какова же стоимость контракта?
idruker 31 июля 2018 | 22:41
prusol: рот не разевай на чужой каравай
prusol 31 июля 2018 | 22:46
idruker: Я с сумасшедшими малолетками не работаю.
idruker 31 июля 2018 | 22:53
prusol: а я наоборот :)
prusol 31 июля 2018 | 23:05
idruker: Я желаю Вам успехов.
patrikk_1 31 июля 2018 | 22:42
Генри Резник станет адвокатом обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой...
Либералы выводят тяжёлую артиллерию?
sergei_tn 31 июля 2018 | 22:47
patrikk_1: Интересно, ты в жизни такой же гов*юк. Или как-то маскируешься, по мере способностей и ума.
rip72 31 июля 2018 | 22:59
sergei_tn: относится,как,к работе...наверняка,милый человек.
olegleon 31 июля 2018 | 22:41
обвиняют за общение с провокаторами? т.е. она ничего не сказала, а только слушала и её задержали?
nestor199 31 июля 2018 | 22:58
olegleon: В либеральных СМИ за вчера и сегодня тема о провокаторах начала затухать.
vincenttt 31 июля 2018 | 22:47
Надо же как же вцепились в несчастных детей гэбистская шваль подзаборная и стадо её бешеной холуйни!
nestor199 31 июля 2018 | 23:00
vincenttt: Дети? Мои дети в семнадцать с небольшим лет воинскую присягу приняли.