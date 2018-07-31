Участников Pussy Riot оставили на ночь в отделе полиции
Это сообщил в «Твиттере» активист Петр Верзилов. Суд вернул в полицию административные протоколы в отношении участников Pussy Riot. Это сделали для устранения недостатков, — сказали Интерфаксу в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. По словам адвоката Николая Васильева, задержанных Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову, Веронику Никольшину и Петра Верзилова не отпустили и повезли обратно в отдел полиции.
Три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финала Чемпионата мира в Лужниках. Целью акции было освободить всех политзаключенных. Им дали по 15 суток административного ареста, а после выхода из спецприемника вновь задержали и теперь пытаются обвинить в проведении несанкционированной акции и в неповиновении полиции.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 22:36
Увы, в чекистско-кэпээсэсовской России те Граждане, которые осмеливаются требовать свободы для политзаключённых, сами становятся узниками.
patrikk_1 31 июля 2018 | 22:39
Михаил Ходорковский пообещал приложить усилия, чтобы найти виновных в убийстве съемочной группы...
Параллельно с этим делом, было бы неплохо Михаил Борисовичу приложить усилия и заодно найти виновных в убийстве Владимира Петухова.
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 22:41
Ночь в отеле полиции - самое место для "Бешеных Вагин /как они сами себя называют/.
Верим, что "Бешеным Вагинам" /как они сами себя называют/ будут предоставлены в этом отеле полиции не одни сутки. ))
boldu1n 31 июля 2018 | 22:55
mikhail_spb_: И тебя пидараса посадим. если закон нарушишь.
prusol 31 июля 2018 | 22:38
Бедные девочки и мальчики. За них опять что называется взялись?
olegleon 31 июля 2018 | 22:39
опять их содержат за счёт налогоплательщиков?!
kdv75 31 июля 2018 | 22:48
Пуси понравились
skanon 31 июля 2018 | 22:59
Очень жаль (я про Орхана Джемаля). Был прекрасный журналист и человек! Российские культура и демократия многое потеряли!..