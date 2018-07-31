Михаил Ходорковский пообещал приложить усилия, чтобы найти виновных в убийстве съемочной группы

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали в Центральной Африке фильм о российских наемниках. В своем «Фейсбуке» бывший глава ЮКОСа написал, что до последнего надеялся на чудо, что они попали в плен, что их можно вытащить. Съемочная группа собирала материал о ЧВК «Вагнер» вместе с проектом Ходорковского «Центр управления расследованиями». Гибель россиян подтвердили в российском МИДе. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.