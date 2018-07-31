Неудачей завершилось испытание межконтинентальной баллистической ракеты США «Минитмен-3»
Как сообщили представители ВВС, ракету уничтожили из соображений безопасности над Тихим океаном. По словам военных, во время полета были выявлены некие аномалии. Других подробностей нет.
Комментарии28
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olegleon 31 июля 2018 | 22:10
ракета полетела по траектории "на кого бог пошлёт"?
kamen_12 31 июля 2018 | 22:11
olegleon: Видимо бог послал на Австралию.
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 22:15
Американская техника и технологии - полное г*вно, хотя и безумно, фантастически дороги. Разводка налогоплательщиков. )
raffal 31 июля 2018 | 22:21
mbh_vor__n1: мериканская техника и технологии - полное г*вно...
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Автор этого опуса зарегистрирован на сайте менее часа назал и это шестое сообщение. Вывод: ТРОЛЛЬ!;)
igorkot____1 31 июля 2018 | 22:32
raffal: Я бы сказал ГОВНОТРОЛЛЬ!
palmcoast___ 31 июля 2018 | 22:43
raffal:
Трусливый тролль. Даже слово гавно боится произнести по человечески.
ura_123 31 июля 2018 | 22:46
palmcoast___: Шурик,а кто пишет с аккаунта "Беглый" ?
palmcoast___ 31 июля 2018 | 22:49
ura_123:
Местные хомяки утверждают, что пригожинский тролль.
ura_123 31 июля 2018 | 22:53
palmcoast___: А что по этому поводу утверждают портянки?
stalin_vsegda_zhiv 31 июля 2018 | 22:51
Как показывает практика, капитализм везде одинаковый, везде буржуи на госзаказах воруют народные деньги и делают некачественное барахло. Даже в США. Коммунисты нисколько в этом не ошибались.
entoni 31 июля 2018 | 22:55
raffal: Таки долетела до Австралии? Аборигены там как - целы?
grigol331 31 июля 2018 | 22:30
mbh_vor__n1: Разводка налогоплательщиков
___
Тех хотябы нужно разводить, а вас просто не спрашивают.
slawa1940 31 июля 2018 | 22:44
mbh_vor__ С техникой у них всегда был порядок судя поработающим и ныне Ленд-Лизовским Студабеккерам, Харлеям,Виллисам, Доджам и пр..
tuman13 31 июля 2018 | 22:52
mbh_vor__n1: Ну, не полное, Хотя , вы правы, безумно дороги. Но! Есть одно но: очень часто финансы перекидывают из статьи на нелегальные расходы разведки. И тогда гаечный ключ стоит для ведомства в 3000 убитых енотов. Хотя и воровства финансов через минобороны выше крыши.
hello_kitty 31 июля 2018 | 22:53
mbh_vor__n1: ну конечно говно, и именно сейчас ты на американском компютере, на сайте, который хостается на американском сервере, созданом на американском софте, исползуя русские буквы, которы также созданы американцами, пишешь всякую херню (кстати, у тебя даже нет возможности свой ник на великом и могучем написать, лузер тупой)
ura_123 31 июля 2018 | 22:50
olegleon: алежек,они то даже и не догадываются о вашей "кривизне земли"(с) МО РФ
skakol 31 июля 2018 | 22:12
LGM-30G Минитмен-3 (англ. LGM-30G Minuteman III) — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен». Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год.
Ну а что вы хотите от этой ржавой цистерны !?)
grigol331 31 июля 2018 | 22:36
skakol: Ну а что вы хотите от этой ржавой цистерны !?)
___
Ничего. О ней даже мультика ни одного нет.
romantik56 31 июля 2018 | 22:14
Давно стоит на вооружении... По идее,должна надёжно работать.
kir_pich_101 31 июля 2018 | 22:15
Вот что интересно, если она у них не пошла по плану, уничтожили, всем рассказали.
А если у нас что-то пошло не по плану, то вояки надувают важно толстые щеки и прикрываются завесой секретности.
А под завесой секретности кроме саперной лопатки, кирзовых сапог и портянок нифига нет...
skakol 31 июля 2018 | 22:21
kir_pich_101: Зачетно лизнул ,чувствуется профессионализм ! ))) Беги в кассу , бургер себе седни купишь ,прикоснешься к свободе и демократии !)))
sensei54 31 июля 2018 | 22:16
Как сообщили представители ВВС
...............................................................
Наши "представители ВМФ" тоже сообщают о неудачных испытаниях "Булавы".
А кто не верит, тот русофоб.
nestor199 31 июля 2018 | 22:35
sensei54: Ваша оценка инцидента на военно-морском параде в Ленинграде?
komandarm____68 31 июля 2018 | 22:36
Развалили всю НАСУ, разворовали, падлы...)
zibex 31 июля 2018 | 22:44
На России о неудачных испытаниях сообщают если ракета падает на стартовую площадку.
А полет с аномалиями считается успешным.
tuman13 31 июля 2018 | 22:56
zibex: Успешным называется запуск когда боеголовка накрыли Кура. А не то, что вы напридумывали.
raffal 31 июля 2018 | 22:45
Ключевое слово: ИСПЫТАНИЕ! И то, что ракета "Минитмен-3" не новая, то там же, откуда "патриоты" дерут инфо, сказано, что она модернизируется.
А ещё, т.н. "патриоты", могли прочитать, что "в феврале 1977 года Президент Д. Картер отдал распоряжение о прекращении производства МБР "Minuteman-III"
И, наконец,
"в 2002—2006 годах США в одностороннем порядке начали переоснащать ракеты "Минитмен-III" с трех боевых блоков на один. Тем самым США последовательно демонтировали свою способность нанести первый удар, демонстрируя этим стремление к снижению международного напряжения. В 2014 году все МБР ВВС США оснащены одной боевой частью"
Смогут ли осмыслить это т.н. "патриоты", не знаю.
palmcoast___ 31 июля 2018 | 22:47
Надеюсь, тут все портянки правильно прочитали новость; что это было ис пы та ни е. Работают над ракетой, не беспокойтесь., когда будет готова, дополнительно сообщат.