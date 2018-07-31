Причиной крушения в Болгарии военно-транспортного вертолета Ми-17, вероятно, стала ошибка пилота

Это сообщил вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, — передает ТАСС. Вертолет упал с высоты около 50-ти метров в районе авиабазы 11-го июня. Командир экипажа и второй пилот погибли, бортинженер был доставлен в больницу и сейчас полностью восстановился.