Причиной крушения в Болгарии военно-транспортного вертолета Ми-17, вероятно, стала ошибка пилота
Это сообщил вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, — передает ТАСС. Вертолет упал с высоты около 50-ти метров в районе авиабазы 11-го июня. Командир экипажа и второй пилот погибли, бортинженер был доставлен в больницу и сейчас полностью восстановился.
Комментарии2
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 31 июля 2018 | 22:18
Не , ну эти же летают....Может грохнится? Осиротит...
jetsam 31 июля 2018 | 22:59
@бортинженер был доставлен в больницу и сейчас полностью восстановился. @
фраза как из компьютерной игры - сразу "полностью восстановился", только аптечку глотнул...