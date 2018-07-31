Хамовнический суд вернул в полицию материалы дела в отношении участников Pussy Riot

Речь идет о втором административном деле из-за акции «Милиционер вступает в игру», которую они провели во время финала Чемпионата мира по футболу.

Участников Pussy Riot оставили в ОВД Лужники еще на одну ночь – об этом в Twitter написал организатор акции Петр Верзилов. По его словам, Хамовнический суд оказался недоволен «безумным материалом по «митингу на футбольном поле». Задержанных сначала отвезли в автозаке к зданию суда, а затем вернули назад.

Четверым акционистам вменяют правонарушение по административной статье о проведении публичного мероприятия без уведомления. Участникам Pussy Riot грозит административный арест сроком до 10 суток. Кроме того, как пишет «Медиазона», на них были составлены протоколы по статье о неповиновении полиции за отказ от личного досмотра накануне в отсутствие их адвоката.

Участники Pussy Riot были задержаны вчера вечером на выходе из спецприемников после того, как они отбыли первое наказание за акцию «Милиционер вступает в игру». Тогда их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Целью акции, проведенной во время матча, было в том числе освобождение политзаключенных, включая украинского режиссера Олега Сенцова.