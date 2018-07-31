Хамовнический суд вернул в полицию материалы дела в отношении участников Pussy Riot
Речь идет о втором административном деле из-за акции «Милиционер вступает в игру», которую они провели во время финала Чемпионата мира по футболу.
Участников Pussy Riot оставили в ОВД Лужники еще на одну ночь – об этом в Twitter написал организатор акции Петр Верзилов. По его словам, Хамовнический суд оказался недоволен «безумным материалом по «митингу на футбольном поле». Задержанных сначала отвезли в автозаке к зданию суда, а затем вернули назад.
Четверым акционистам вменяют правонарушение по административной статье о проведении публичного мероприятия без уведомления. Участникам Pussy Riot грозит административный арест сроком до 10 суток. Кроме того, как пишет «Медиазона», на них были составлены протоколы по статье о неповиновении полиции за отказ от личного досмотра накануне в отсутствие их адвоката.
Участники Pussy Riot были задержаны вчера вечером на выходе из спецприемников после того, как они отбыли первое наказание за акцию «Милиционер вступает в игру». Тогда их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Целью акции, проведенной во время матча, было в том числе освобождение политзаключенных, включая украинского режиссера Олега Сенцова.
Комментарии8
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prusol 31 июля 2018 | 22:09
Если суд будет так поступать всегда, то у нерадивых следователей пропадёт всякое желание фабриковать разные дела.
patrikk_1 31 июля 2018 | 22:15
Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал «Эху», что не верит в версию ограбления, поскольку Джемаль обладал большим опытом работы в горячих точках...
Всё понятно, Дмитрий Муратов намекает на то, что группу О.Джамаля убили бойцы ЧВК "Вагнер", потому что так лучше для для имиджа оппозиционного журналиста. Ведь одно дело схватить пулю от бандитов и совершенно другое погибнуть от рук русских наёмников "Вагнера", о которых снимал документальный фильм-расследование. Позор, теле Орхана ещё не остыло, а пончик Муратов уже торгуется, чтобы продать кости коллег подороже.
tom_tom 31 июля 2018 | 22:23
Те, кто охраняет режим, уходят на пенсию в 45.
Те, от кого охраняют режим, будут уходить в 65.
Чтобы те, кто охраняет режим могли получать пенсию в 45,
те, от кого охраняют режим, должны работать до 65.
Ну, это же логично, правда?
ugiazov 31 июля 2018 | 22:36
prusol: Суд сказал полиции: По этим протоколам вас самих надо судить. Переделывайте.
ura_123 31 июля 2018 | 22:11
Как это,два наказания за одно дело??? Чё за цирки судопроизводства?
boldu1n 31 июля 2018 | 22:17
ura_123: Что бы два раза не вставать. Хотели внимания... получили.
nitinol 31 июля 2018 | 22:37
boldu1n: Что то в ваших словах логики не видно. как раз и встают второй раз...
spbshnik 31 июля 2018 | 22:34
Докопались... теперь, так или иначе, будут мурыжить всеми правдами и неправдами... впрочем, правды у российской фемиды давно уже нет..)