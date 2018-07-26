В Центральной Африке убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко

Они снимали документальный фильм о частной военной компании «Вагнер». Их убили из засады вдоль дороги, рассказал выживший водитель их машины, передает агентство «Рейтер». Гибель россиян подтвердили в российском МИДе.

Источник «Интерфакса» утверждает, что причиной убийства могло быть ограбление, но издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал «Эху», что не верит в эту версию, поскольку Джемаль обладал большим опытом работы в горячих точках.

Орхан Джемаль ранее в нашем эфире рассказывал, что он не мог работать в офисе — его всегда тянуло на передовую.

Вместе с Орханом Джемалем погиб один из авторов фильма «Срок» Александр Расторгуев – он был очень талантливым режиссером, сказал в эфире канала «Дождь» кинодокументалист Виталий Манский.

Тем временем, СК возбудил уголовное дело по факту убийства россиян в ЦАР.