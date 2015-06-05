На Украине 84-летний ученый был приговорен к 12-ти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России
Как сообщила прокуратура Харьковской области, решение вынес Орджоникидзевский районный суд города. Ученый Мехти Логунов был задержан Службой безопасности Украины в августе прошлого года.
Комментарии21
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danko1 31 июля 2018 | 21:41
Одна школа ВЧК-НКВД-КГБ, что в Украине, что в России.
Один и тот же маразм полный и шпиономания.
boldu1n 31 июля 2018 | 21:45
danko1: Даунко.... Ты тока проспалась балезненная.. ВНАУкраину давно уже завезли правильных уже пять рокив почти.....
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 21:47
Бандиты-бандервцы исторически отважно боролись с мирным населением, убивая безоружных женщин, детей и стариков...
ura_123 31 июля 2018 | 21:57
mbh_vor__n1: Распятые младенцы?
y_y_y 31 июля 2018 | 21:47
danko1:
//Одна школа//
Как можно сравнивать-то? У небратьев же обычно отмазка, что они, якобы, воюют, и, типа, от агрессии спасаются, потому и можно все. :)))
orlov_a_v 31 июля 2018 | 21:50
danko1: фашистский украинский режим даже умереть спокойно людям не дает.
prusol 31 июля 2018 | 21:55
orlov_a_v: "Умирать" всё таки желательно честным человеком, а не предателем.
kapitonovih_36 31 июля 2018 | 22:07
prusol: так у вас все кто не скачут есть предатели...
prusol 31 июля 2018 | 22:11
kapitonovih_36: "У вас" - это у кого? И,кстати, а как у Вас?
ura_123 31 июля 2018 | 21:59
orlov_a_v: И не говори,так и норовит поднять пенсионный возраст и НДС )))
prusol 31 июля 2018 | 21:49
Быть предателем - это неприлично в любой стране.
hunterhead 31 июля 2018 | 22:14
prusol: "Быть предателем - это неприлично в любой стране."
А *опализом власти за 11.80 - еще и позор. Не слышали, prusol? :-D
prusol 31 июля 2018 | 22:26
hunterhead: Я Вас не понимаю. И Вы мне неинтересны престарелый "литовский" академик" также с предательским душком. Идите в Литву или в попу, куда Вам угодно, но только подальше от меня - от Вас смердит.
hunterhead 31 июля 2018 | 22:56
prusol: "Идите в Литву или в попу, куда Вам угодно, но только подальше от меня - от Вас смердит."
А может Вы все-таки проверите свои штаны, prusol? :-D Сдается мне, что это от Вас самого смердит, но Вы боитесь это себе признать...:-D
prusol 31 июля 2018 | 23:03
hunterhead: "Проверьте " свои, если Вам больше или меньше нечем заняться. Вы мне неинтересны: пожалуйста, отстаньте. Или не в силах это сделать, старый, никчёмный старикан?
seryj_wolk 31 июля 2018 | 22:16
prusol: Такого старого надо было выслать в рфию доживать свой век своим среди чужих. Было бы правильным наказанием. Потому что там он никому не нужен.
prusol 31 июля 2018 | 22:22
seryj_wolk: Предатели в любом возрасте не нужны нигде, никому и никогда.
ugiazov 31 июля 2018 | 21:53
Что за эпидемия - сажать в тюрьму престарелых учёных.
danko1 31 июля 2018 | 21:55
ugiazov: У нас сажают за открытые сведения, к тому же устаревшие.
Думаю, что там аналогичное.
nns33 31 июля 2018 | 22:11
ugiazov: Больные люди ! Что он мог передать,какой секрет в 84 года. ?Осудить на 12 лет..... Жутко!
sergo_25_26 31 июля 2018 | 22:07
Выйдет, еще бегать будет. Я бы конечно не сажал. Укол в голову - "незабудка" называется и к братьям в расею.