Япония просит Россию снизить военную активность на Курилах
Это заявил министр обороны Ицунори Онодера по итогам переговоров в Москве. Его российский коллега Сергей Шойгу сказал, что стороны решили продолжить практику консультаций по линии генеральных штабов, что позволяет снимать взаимную озабоченность в военной сфере.
Комментарии29
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testmeter 31 июля 2018 | 21:39
Россия вообще умеет что-нибудь делать, кроме как воевать?
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 21:50
Согласны. Сразу как только японцы перестанут лизать Дяде Сэму во всех местах. ))
kir_pich_101 31 июля 2018 | 21:57
testmeter: Воевать?
Вы вообще можете назвать хоть одну войну, по делу и правильно, ведущую Россией, ну конечно, исключая ВОВ?
Мы даже воевать не умеем, а только гадить.
radionews 31 июля 2018 | 21:57
testmeter: воевать она не умеет.
Умеет только подличать и гадить под двери.
boldu1n 31 июля 2018 | 22:00
testmeter: Вас пидарасов нагибать надо... что бы не расслаблялись...
hunterhead 31 июля 2018 | 22:22
boldu1n: "Вас пидарасов нагибать надо... что бы не расслаблялись..."
Тебе так в тюряге сказали, петушок путенский по кличке boldu1n? :-D
hunterhead 31 июля 2018 | 22:19
testmeter: "Россия вообще умеет что-нибудь делать, кроме как воевать?"
Ну как же - российская власть еще умеет россиянам в штаны толсто нас рать. :-D
taglit 31 июля 2018 | 21:41
- Ты, Россия, на грубость нарываешься,
Все, Россия, обидеть норовишь!
timwlad78 31 июля 2018 | 21:43
Япония просит Россию снизить военную активность на Курилах
Это заявил министр обороны Ицунори Онодера по итогам переговоров в Москве. Его российский коллега Сергей Шойгу сказал, что стороны решили продолжить практику консультаций по линии генеральных штабов, что позволяет снимать взаимную озабоченность в военной сфере.
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К сожалению Япония не контролирует военную активность в Японии со стороны США и её союзников по НАТО.
Так что не умно лоббировать интересы своих оккупантов в других странах.
Это ставит Японию в статус покорного раба исполняющего волю хозяина.
И самурайский кодекс тут не причём. Но причём дозволенность рабу США погадить в хоромах конкурента США.
hz6691 31 июля 2018 | 21:50
timwlad78: Подробнее, пожалуйста, про активность союзников по НАТО в Японии.
timwlad80 31 июля 2018 | 22:52
hz6691: Подробнее, пожалуйста, про активность союзников по НАТО в Японии.
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Ну как же,США подмять под себя хотит и КНДР и подключает к этому и Японию и Южную Корею и хотит купить и нейтралитет Китая .
И потому тут враз подали голос Эстония Южная Корея и Япония по снижению войной активности России.
Так что хотят обломать КНДР и Иран и Россию натовской активностью и естественно раздувая пропаганду чтобы все сдались в плен хорошим западным нацистам живодёрам.
В общем НАТО дубиной махать будет,в ответ тоже махать надо чтобы не соблазнять западу применить дубину в решении каких либо кризисов.
По Ирану уже США компромисс предлагает,так как сдавать Украину будут как Вьетнам.
Экономической Мафии остохренела дебильная алчная большевистская либеральная многопартийная политическая мафия болтунов в Восточной Европе.
Сталинизм маккартизм приходит к власти в Восточной Европе.
hz6691 31 июля 2018 | 21:47
Военные игрища и парады - столпы российской государственности.
prusol 31 июля 2018 | 21:51
А в чём выражается эта "активность"?
neyexo 31 июля 2018 | 21:58
prusol: пара островов пустовала 70 лет
В прошлом году туда пришли военные, там было как 70 лет назад, брошенные японские укрепления, вооружения и т.д.
prusol 31 июля 2018 | 22:01
neyexo: И что происходит там сейчас с этими "укреплениями"? И кому принадлежат эти острова?
neyexo 31 июля 2018 | 22:03
prusol: кому принадлежат - России
За сомнения в территориальной целостности России положена тюрьма, новый закон, учтите.
prusol 31 июля 2018 | 22:05
neyexo: А если острова принадлежат России, то какое их японское дело чем занимаются Российские военные на своей территории?
hz6691 31 июля 2018 | 22:12
prusol: Есть правила общежития. В в своей квартире творите, что душа пожелает?
prusol 31 июля 2018 | 22:28
hz6691: И если это Российская "квартира"? Так в чём же проблемы?
neyexo 31 июля 2018 | 22:22
prusol:
формальность
если министр или МИД этого не скажет, то оппозиция (она там есть) обвинит их в соглашательстве, т.к. они считают их своими
И если они промолчат - будет как молчание США 50 лет по поводу Прибалтики
neyexo 31 июля 2018 | 22:25
prusol: с ними ничего не происходит. Там все сохранилось, я бы хотел там пройтись. Все видео есть в архиве ВГТРК
prusol 31 июля 2018 | 22:31
neyexo: Так что же Вам мешает "там пройтись", если Вы этого хотите?
tks 31 июля 2018 | 22:00
prusol: В наращивании военной группировки.
prusol 31 июля 2018 | 22:03
tks: А острова эти - собственность какой страны?
neyexo 31 июля 2018 | 21:56
Какая им разница
Ведь США гарантируют им безопасность
Их гарантии rock solid, твердые как камень
tks 31 июля 2018 | 21:58
Эти "макаки"* ещё что-то то просят?!
* определение введено в обиход Николаем II
monik_7 31 июля 2018 | 22:01
tks: Николаем, тьфу, Вторым, побитым этими макаками
sergo_25_26 31 июля 2018 | 22:23
Просить россию снизить военную активность все равно что просить онаниста перестать дрочить.
oneoretwo 31 июля 2018 | 22:29
...
- что там за шум, берримор ?
- японец жалуется на шумного соседа, сэр...
- подворотня ?...
- она самая, сэр...