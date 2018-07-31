Япония просит Россию снизить военную активность на Курилах

Это заявил министр обороны Ицунори Онодера по итогам переговоров в Москве. Его российский коллега Сергей Шойгу сказал, что стороны решили продолжить практику консультаций по линии генеральных штабов, что позволяет снимать взаимную озабоченность в военной сфере.