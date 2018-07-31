Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, объявил голодовку в иркутской колонии...

Причиной стало то, что его поместили в штрафной изолятор, — сообщила в Фейсбуке его адвокат Роза Магомедова. Она пишет, что по тому же поводу голодовку объявили еще трое заключенных.

Заур Дадаев был осужден на 20 лет за убийство политика Бориса Немцова. Следствие считает его непосредственным исполнителем. Дадаев отбывает срок в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, поскольку служил во внутренних войсках МВД.