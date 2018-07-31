Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, объявил голодовку в иркутской колонии
Причиной стало то, что его поместили в штрафной изолятор, — сообщила в Фейсбуке его адвокат Роза Магомедова. Она пишет, что по тому же поводу голодовку объявили еще трое заключенных.
Заур Дадаев был осужден на 20 лет за убийство политика Бориса Немцова. Следствие считает его непосредственным исполнителем. Дадаев отбывает срок в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, поскольку служил во внутренних войсках МВД.
Комментарии24
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sg93 31 июля 2018 | 21:35
Эхо о каждом урке писать намерено?
patrikk_1 31 июля 2018 | 21:44
Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, объявил голодовку в иркутской колонии...
Ага, интересно будет посмотреть, станет ли московская либерально-жопная тусовочка, защищать и просить о помиловании профессионально стрелка и дуэлянта Заура Дадаева.
sergo_25_26 31 июля 2018 | 21:58
patrikk_1: дядя патрик, ты дурак?
patrikk_1 31 июля 2018 | 22:03
Свободу герою Зауру Дадаеву!
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 21:56
Скостить бы надо Зауру лет 18. Ведь никто, нигде и никогда не скажет, что он что-то нехорошее совершил.
prusol 31 июля 2018 | 21:39
Тоже до смертного конца?
testmeter 31 июля 2018 | 21:41
Портянки, бегом все на защиту пехотинцев Путина!
Свободу Зауру!
skakol 31 июля 2018 | 21:46
testmeter: Сенцов от зависти салом подавится !)
drgonish 31 июля 2018 | 21:46
testmeter:
{Портянки, бегом все на защиту пехотинцев Путина! ]
С чего портянками вдруг отнимать хлеб у т.н. правозащитников?
testmeter 31 июля 2018 | 21:56
drgonish: "С чего портянками вдруг..." ///
Вы ж ведь, вроде-бы "своих не бросаете". Не?
tanyaya 31 июля 2018 | 21:43
А что Дадаеву не нравится? Кадыров его сдал. Суд (самый гуманный в мире) по факту сдачи его Кадыровым, постановил, что он - хладнокровный убийца, действующий в сговоре с группой лиц.
Если что-то Дадаеву не нравится, пусть пишет Кадырову. И не фик выпендриваться и строить из себя институтку.
jetsam 31 июля 2018 | 21:44
надо же. целый год тайно готовилась реформа фсин.
если бы валька не разболтала.
а выясняется все - чтобы этого отмазать?
во как. ща и здоровье подорвет.
kondrat_vlad 31 июля 2018 | 21:44
Если быть честным то Заур вообще ни при чем, его назначил верховный султан на эту должность, он вообще должен был быть переведен отбывать срок в Грозный.
Сажать нужно было султана и султанат.
tks 31 июля 2018 | 21:46
"Красная зона". Привилегированная.
prusol 31 июля 2018 | 21:47
А что явилось причиной объявления голодовки этим головорезом?
ltvjrhfn2 31 июля 2018 | 21:55
prusol:
а мода такая у бандитов и террористов, Сенцов, Дадаев скоро Стасик Иркутский подтянется..
prusol 31 июля 2018 | 21:59
ltvjrhfn2: А кто такой "Стасик Иркутский"?
ltvjrhfn2 31 июля 2018 | 22:29
prusol:
путёвый пацан, личный друг Жоры Кемеровского.
prusol 31 июля 2018 | 22:33
ltvjrhfn2: Ах, если бы ещё и знать кто же такой "Жора Кемеровский"?
sergo_25_26 31 июля 2018 | 22:01
да не переживайте вата, его через годик в грозненскую зону переведут. Скоро дома будет.
yakhinr 31 июля 2018 | 22:07
Если убил по религиозным мотивам, голодовка не помешает-Аллах поможет не умереть. Если заплатили или общали заплатить- то тем более, получи, что заслуживаешь. Захотел много всего, для этого совершив беззаконие -умрешь от голода и позора. Так повелевает Аллах.
prusol 31 июля 2018 | 22:17
"Штрафной изолятор" для убийц - это почти дворец. Они должны быть лишены свободы и осуждены пожизненно.
kp6ic 31 июля 2018 | 22:25
шакалы-либерасты, окружившие сенцова, нервно вздрогнули.
vsokolov 31 июля 2018 | 22:31
Во-во, стоило только одного за голодовку не посадить в карцер, как началось...