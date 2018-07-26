Российский МИД подтвердил гибель в ЦАР журналиста О. Джемаля, режиссера А.Расторгуева и оператора К.Радченко

Ведомство окажет все необходимое содействие их родственникам, — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также отметила, что к расследованию гибели россиян подключился Следственный комитет.

Как рассказал «Эху» журналист Максим Шевченко, Орхан Джемаль участвовал в съемках документального фильма о частной военной компании Вагнера, наемники которой, по данным прессы, воевали сначала в Донбассе, а затем в Сирии. Официально власти существования ЧВК не признают.