Несколько игроков махачкалинского «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты
Это сообщил ТАСС глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. Ранее в клубе сказали, что власти Дагестана отказались выделить команде почти 300 миллионов рублей. Многие футболисты «Анжи» не получают зарплату с апреля.
Комментарии3
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neyexo 31 июля 2018 | 21:15
30 тыс зарплаты за глаза хватит
По ценам в Дагестане
vinokur 31 июля 2018 | 21:24
Почему "власти Дагестана" должны платить футболистам? Не умеешь зарабатывать -- не лезь в профессионалы.
doxerom 31 июля 2018 | 21:25
Да разгоните вы этих дармоедов, пусть эти молодые, здоровые лбы идут работать на кирпичные дагестанские заводы или паленку разливают.