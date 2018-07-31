Несколько игроков махачкалинского «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты

Это сообщил ТАСС глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. Ранее в клубе сказали, что власти Дагестана отказались выделить команде почти 300 миллионов рублей. Многие футболисты «Анжи» не получают зарплату с апреля.