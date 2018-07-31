В Нижнем Новгороде найден погибшим журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев
Об этом сообщается на странице в соцсетях местной поисково-спасательной группы «Рысь». Сергей Грачев приехал в командировку и пропал 21-го июля. Причины смерти пока не названы. Поиски корреспондента вели следователи, полиция и волонтеры.
Комментарии5
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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 21:06
Сегодня новости сверхдержавы прям пестрят смертями журналистов.
Что касается предыдущих троих там все понятно. Про ЧВК снимали? То есть ихтамнетов? Ну-ну. Сразу ясно, кто их отправил червей кормить. Тот же, кто убил Политковскую, Немцова и многих других.
Вонючие ватники и нестиранные портянки, вас уже мобилизовали отмазывать в комментах убийцу? Мол, это карлику невыгодно и тд и тп))))
danko_voila 31 июля 2018 | 21:18
ukradennaya_pensiya: хокло клоун.
neburzhui2 31 июля 2018 | 21:28
ukradennaya_pensiya:
У военных журналистов работа такая. Это не комментарии с дивана строчить. Заигрываются ребята, или действительно деньги большие за такие репортажи платят ?
tks 31 июля 2018 | 21:21
В путинской России журналисты гибнут как в ЦАР?
jetsam 31 июля 2018 | 21:30
@Причины смерти пока не названы@
и что, на этом основании делать вывод? о чем?
Э.Пресли тоже - сначала погиб от того, что вкручивал лампочку в ванне.
потом уже, "рассекретили" - передоз. потом уже появилась супер-точная "запор"...