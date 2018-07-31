\\ Иранские формирования в Сирии при содействии России отошли от границы с Израилем. \\

Сейчас они находятся на расстоянии не менее 85-ти километров от линии разграничения на Голанских высотах, — сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, это сделали для того, чтобы не раздражать руководство Израиля, которое стало все чаще наносить авиаудары по отдельным объектам иранцев в этом районе, — передает Интерфакс. По словам Лаврентьева, по согласованию с Израилем в ближайшее время на Голанских высотах должна заработать миссия ООН. Речь идет о спорной территории, которую Израиль захватил во время шестидневной войны.