Иранские формирования в Сирии при содействии России отошли от границы с Израилем
Сейчас они находятся на расстоянии не менее 85-ти километров от линии разграничения на Голанских высотах, — сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, это сделали для того, чтобы не раздражать руководство Израиля, которое стало все чаще наносить авиаудары по отдельным объектам иранцев в этом районе, — передает Интерфакс. По словам Лаврентьева, по согласованию с Израилем в ближайшее время на Голанских высотах должна заработать миссия ООН. Речь идет о спорной территории, которую Израиль захватил во время шестидневной войны.
Комментарии7
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ura_123 31 июля 2018 | 21:10
Хорошо евреи ихтамнетов пощипали,надёжно.
kamen_12 31 июля 2018 | 21:24
ura_123: Зять Трампа щипает, а то бы Израиль так ущипнули, один пук бы остался. А так израильтяне храбрые.
ur_sus 31 июля 2018 | 21:31
kamen_12:
России дали ясно понять, что "раздражать" Израиль опасно. Иранцы трусливые собаки, прячутся за спинами "ихтамнетов" и хизбаллушек, но длинная рука израильских ВВС достанет крыс в любой норе. А россиянам надо осторожнее выбирать себе "союзничков", а то как бы не осрамиться...
zumerxxx 31 июля 2018 | 21:12
иранцы и вагнерцы свалили от греха подальше
kaplan911 31 июля 2018 | 21:22
Вынудили отойти.
Молодцы......израильтяне.
gregor 31 июля 2018 | 21:22
Израиль " Захватил " Голанские высоты ,так же ,как ссср "захватил " кенигсбергскую -калининградскую волость .
Буферная зона должна быть .
kaplan911 31 июля 2018 | 21:24
\\ Иранские формирования в Сирии при содействии России отошли от границы с Израилем. \\
При.....\\содействии России\\?!
Ржу.