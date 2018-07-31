Заключенные ярославской колонии, в том числе Евгений Макаров, прекратили голодовку
Это сообщил Интерфаксу уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. По его словам, протестовали шесть человек. Омбудсмен отметил, что администрация колонии пообещала, что они получат горячую воду, им увеличат количество сигарет на прогулке, разрешат им читать газеты. Кроме того, колония приобретет шашки и будет их выдавать.
Ранее «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН, на которой 18 сотрудников колонии пытают заключенного Евгения Макарова. Это произошло год назад. Теперь арестованы 7 сотрудников колонии. Еще один подозреваемый отправлен под домашний арест.
Комментарии7
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sg93 31 июля 2018 | 21:07
Щас поужинают и снова начнут голодать. Шлюхи РАйт на киче тоже так пиарились..
boldu1n 31 июля 2018 | 21:24
sg93: Сенцов - РЭжисёр тоже на рекорд идёт.
hangman_ru 31 июля 2018 | 21:09
Шашки и воду не могут заключенным вдосталь дать, и это все в XXI веке всего в 250 км от столицы. Если это не позор - то я не знаю тогда..
prusol 31 июля 2018 | 21:15
Что называется - хватило ума прекратить?
dimab 31 июля 2018 | 21:21
Слабаки! Вон террорист Сенцов уже полгода голодает.
prusol 31 июля 2018 | 21:24
dimab: Ну что Вы? Сенцов "голодает" вместе с витаминами, всего лишь и, чуть больше двух месяцев.
jetsam 31 июля 2018 | 21:32
@ разрешат им читать газеты.@
хм, а что там 18 век? а к ногам гирьку не приковывают????