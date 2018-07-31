Заключенные ярославской колонии, в том числе Евгений Макаров, прекратили голодовку

Это сообщил Интерфаксу уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. По его словам, протестовали шесть человек. Омбудсмен отметил, что администрация колонии пообещала, что они получат горячую воду, им увеличат количество сигарет на прогулке, разрешат им читать газеты. Кроме того, колония приобретет шашки и будет их выдавать.

Ранее «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН, на которой 18 сотрудников колонии пытают заключенного Евгения Макарова. Это произошло год назад. Теперь арестованы 7 сотрудников колонии. Еще один подозреваемый отправлен под домашний арест.