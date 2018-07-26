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Эксклюзив Эха 21:00, 31 июля 2018

В Африке погибли журналист Орхан Джемаль и режиссер Александр Расторгуев, снимавшие фильм о ЧВК Вагнера

Вместе с ними был убит оператор Кирилл Радченко. Водитель их машины выжил и рассказал, что на россиян напали из засады вдоль дороги, — передает агентство Рейтер. По сведениям источника Интерфакса, целью могло быть ограбление.

Орхан Джемаль был крайне профессиональным журналистом, — сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор The New Times Евгения Альбац.

Орхану Джемалю был 51 год.


Следственный комитет подключился к расследованию гибели россиян в Центральноафриканской республике. Это сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, сейчас дипломаты находятся на опознании.

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