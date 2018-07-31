Пассажиров авиакомпании «Райнэйр» эвакуировали с самолета в аэропорту Барселоны
Причиной стал загоревшийся мобильный телефон. Как пишут местные СМИ, в момент инцидента самолет уже готовился ко взлету. Лайнер должен был вылететь на Ибицу. Никто не пострадал.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 31 июля 2018 | 20:47
Видимо телефонный теракт не удался - теперь террористы хакерами стали работать...)))
jetsam 31 июля 2018 | 20:47
а какой фирмы загоревшейся айфон?
чего такая гостайна...