Лефортовский суд Москвы наложил арест на деньги бывшего начальника столичного управления СК Александра Дрыманова
Были изъяты 2 миллиона рублей и 18 тысяч долларов.
Генерал Дрыманов был взят под стражу 17-го июля. Его обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова.
Комментарии10
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prusol 31 июля 2018 | 20:35
Неужели лишили последних средств?
danko1 31 июля 2018 | 21:13
prusol: Это то, что в карманах нашли, на мелкие расходы.
prusol 31 июля 2018 | 21:17
danko1: Жаль парня: не на ту лошадь поставил.
seryj_wolk 31 июля 2018 | 20:35
Что-то маловато. Наверное успел вложиться в замок где-нибудь на Лазурном берегу.
bulf 31 июля 2018 | 20:36
Не густо! С Захарченко не сравнить! Наверное это так, мелочь, на карманные расходы. Остальное и основное давным-давно в офшорах
tks 31 июля 2018 | 20:38
Смешно!
fig_vvam 31 июля 2018 | 20:38
да уж, нищий оказывается генерал Дрыманов.
А взятки брал по миллиону долларов.
Пропивал, видимо, шлюхи опять же, сегодня не дешевы.
sasass 31 июля 2018 | 20:39
Cтранно - за гроши сел и Калашов выглядит бедняком...
fmsf FMSF 31 июля 2018 | 20:50
Как наклали, так и уберут.
satttana_perrrkele 31 июля 2018 | 21:00
ну, раз Дрыманова взяли для самое, для него, Дрыманова, святое: за фаберже, то... эх, придется tce отдавать виллу в Майами, золотую комнату и по самый прицеп "Скиф"