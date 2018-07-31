Лев Пономарев был оштрафован на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Глава движения «За права человека» стоял с плакатом у здания Генпрокуратуры и требовал отпустить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Решение вынесла судья Тверского районного суда Ольга Затомская.
На прошлой неделе Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО Анну Павликову, несмотря на то, что под стражей ее состояние здоровья заметно ухудшилось. Девушку обвиняют в экстремизме, но, как утверждает сторона защиты, она всего лишь была в одном чате с провокатором, возможно, из ФСБ.
Комментарии12
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sadda 31 июля 2018 | 20:37
А разве уже и одиночные пикеты запретили?
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 20:41
Кто это - Пономарёв? Зачем законы нарушает? Аукционист что-ли какой?
raffal 31 июля 2018 | 21:34
mbh_vor__n1: Зачем законы нарушает?
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УК РФ статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них...лишением свободы на срок до трех лет
skakol 31 июля 2018 | 20:39
Лева ,бери с собой оператора ,рыжисера ,и ехай снимать фильму в ...тайгу ,про страшные Российские зоны ! Попроси на энто дело, денежку у ходора ! А то одни поехали фильму снимать , но че та там у них походу не срослось ,пленку всю засветили вроде !))))
hitry 31 июля 2018 | 21:03
skakol: Не стОит плясать на костях, дурачёк.
danko1 31 июля 2018 | 21:11
skakol: Идиот.
Настоящие журналисты погибли, желавшие подонков-вагнеровцев разоблачить, место которым по УК на зоне вместе с пославшим их туда Путиным.
Путин видно в ЦАР очередную войну решил замутить, чтобы своих людей во власть поставить.
И Пономарев Лев - честный человек, который права и таких подлецов, как портянки, будет отстаивать, а тем более, практически девочки, против которой силовики сами уголовное дело сфальсифицировали.
sasass 31 июля 2018 | 20:43
За человечные поступки теперь в России наказывают , а за зверские награждают...)))
anemon 31 июля 2018 | 20:51
Царек раздухарился. Надеется спрятаться за обычным - Я не при чем!
prusol 31 июля 2018 | 20:56
Правильно: всех неудачливых коленопреклонных оппозиционеров только так - штрафовать до состояния полной нищеты. Только штрафы должны быть не такими мизерными, а ощутимыми. Может быть тогда они что-нибудь и поймут.
anemon 31 июля 2018 | 21:03
prusol:, И что должны понять оппозиционеры? Что обворовывать свой народ - преступление? Это и без тебя, ЧМО коленнопреклонное властью одиннадцатирублевое, понятно.
prusol 31 июля 2018 | 21:06
anemon: Быть глупенькой хамочкой из Калужской области - это сегодня в тренде?
delovoy_podolsk 31 июля 2018 | 21:06
Две девочки сидят в СИЗО за экстремизм? Это шутка что ли? Судья их туда посадил? Сюреализм какой-то... Даже не верится. А в СИЗО мальчишек играющих в войнушку ни пора сажать за подготовку к террористической деятельности?