Лев Пономарев был оштрафован на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Глава движения «За права человека» стоял с плакатом у здания Генпрокуратуры и требовал отпустить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Решение вынесла судья Тверского районного суда Ольга Затомская.

На прошлой неделе Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО Анну Павликову, несмотря на то, что под стражей ее состояние здоровья заметно ухудшилось. Девушку обвиняют в экстремизме, но, как утверждает сторона защиты, она всего лишь была в одном чате с провокатором, возможно, из ФСБ.