Суд вернул в полицию административные протоколы в отношении участников Pussy Riot
Это сделали для устранения недостатков, — сказали Интерфаксу в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. По словам адвоката Николая Васильева, задержанных Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову, Веронику Никольшину и Петра Верзилова не отпустили и повезли обратно в отдел полиции.
Три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финала Чемпионата мира в Лужниках. Целью акции было освободить всех политзаключенных. Им дали по 15 суток административного ареста, а после выхода из спецприемника вновь задержали и теперь пытаются обвинить в проведении несанкционированной акции и в неповиновении полиции.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mbh_vor__n1 31 июля 2018 | 20:37
"Бешеные Вагины"/как они сами себя называют/ - лицо либерального протеста из ряда "яйцеприбивается" Павленского. Ничего нового. Скучно.
ohrjr 31 июля 2018 | 20:43
mbh_vor__n1: Глупый, ты себе яйца обмотай однодолларовой бумажкой! В тюрьме сидят невиновные, понятно?
ignachio 31 июля 2018 | 20:55
Это не инициатива некого старшего сержанта, это приказ какого-то высокопоставленного ублюдка.
haldey 31 июля 2018 | 20:59
ohrjr: У Вас то Павленский невиновный, дык, его французская гебня в психушку отправила... Кому молчим? То Савченко невиновная, умирающая от голода, хохлы ее в тюрьме совсем не жалуют... Кому молчим?
Опять пасти пораскрывали? Шли себе дети в д/с на утренник, оделись по теме утренника, но как-то попали на стадион, кто то их пустил, такой же с-ка невиновный... Их нельзя выпускать, пока всю цепочку организации не размотают. А вы уже орете, отпустите невиновных. Вашего венечку "отлучили от церкви", скоро и этот рассадник ненормальных распустят... Уе...зжайте к павленскому, ну или к наде... Там орать тоже можно, хотя...
prusol 31 июля 2018 | 20:37
Браво суду!
anemon 31 июля 2018 | 20:47
prusol: Купленному властью высокими зарплатами, непомерными, в соответсивии их труду, пенсиями, путинскому суду - браво?! Да он же продажный насквозь!
prusol 31 июля 2018 | 20:52
anemon: В данном конкретном случае, суд был объективным. Любые обобщения, в том числе и Ваши сегодня - не рентабельны.
compare 31 июля 2018 | 20:56
prusol: да...если бы ты еще знал,что такое "рентабельность" и как и где,можно "ввинтить" сие слово...впрочем,если ты себе "казанулся" этаким продвинутым,когда ты глупо впечатал это слово,то ладно,простительно по твоему малолетию и слабоумию.
prusol 31 июля 2018 | 21:02
compare: Я великодушно прощаю Вам Вашу сибирскую серость и Ваше хамство. Увы, Вы мне - не оппонент.
anemon 31 июля 2018 | 21:05
prusol: prusol: prusol: Рентабельность твоих - 11-80 (пятачок пучок в базарный день).
prusol 31 июля 2018 | 21:13
anemon: Я Вас не понимаю. И, вряд ли, когда - нибудь пойму. Наши, пути, практически не пересекаемы, в принципе. так что, постарайтесь отцепиться от меня.
vladimirgornitsky 31 июля 2018 | 20:38
Это же как нужно протокол составить, чтобы российский суд отказался его рассматривать. Только и умеют, что мирных демонстрантов дубинками млотить и зпадержанных избивать. А бумажку простейшую написать не в состоянии.
ohrjr 31 июля 2018 | 20:46
vladimirgornitsky: В английских школах стали плохо учить и это сказалось на общем уровне грамотности российских полицейских и судейских! А то...
jetsam 31 июля 2018 | 20:49
vladimirgornitsky: в околотках туалетной бумаги не хватает.
все на мундиаль отдали. буковки после употребления при повторном - плохо печатаются.
nns33 31 июля 2018 | 21:17
vladimirgornitsky: А бумажку простейшую написать не в состоянии ====== это обычное явление. Вот пример из акта : " Возле трупа стояла трупова жена и труповы дети". Вечер добрый, Владимир!
jetsam 31 июля 2018 | 20:38
@ Целью акции было освободить всех политзаключенных.@
какой же, все таки, у них разрыв между целью и средством...
этим средством они ни одного таракана не заморят.
надо было Досю в спонсоры брать...
"нет, мы пойдет другим путем" (с) В.И.Ленин
sasass 31 июля 2018 | 20:49
Очень смешной случай - власть сама себя смешит от своей агрессивности...
vadimp 31 июля 2018 | 20:51
"Это сделали для устранения недостатков, — сказали Интерфаксу в пресс-службе Хамовнического суда Москвы."
Недостатков чего?
Протокол - фиксация фактов. Дык в чем "суд" нашел недостатки?
neyexo 31 июля 2018 | 20:58
// для устранения недостатков //
Это прокуратура изображает работу.
Ее задача - придираться к запятым и зарабатывать себе палки.
tks 31 июля 2018 | 21:03
Просто потрясающий "гуманизм".
Возврат дела вместо его прекращения это махровый такой рудимент советской юстиции. Живуч, однако.
zumerxxx 31 июля 2018 | 21:14
вата сошла сума.хотя она от рождения токая.