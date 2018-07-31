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20:30, 31 июля 2018

Журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР убили из засады

Это сообщил Рейтер мэр города Сибут Анри Депеле. По его словам, тела погибших были найдены солдатами регулярной армии. По сведениям источника агентства Интерфакс, целью убийства могло быть ограбление. Тело Орхана Джемаля опознала по фотографии его бывшая жена Ирина Гордиенко. Как сообщил «Эху» журналист Максим Шевченко, Джемаль был занят в документальном проекте о частной военной компании Вагнера. Погибший режиссер Александр Расторгуев был одним из авторов документального фильма «Срок».

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